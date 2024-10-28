“Misli’de En Çok Bahis Yapılan Maçlar”

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programında yer alan günün en popüler bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için kaleme aldığı yorumları sizler için bir araya getirdik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sizleri bekliyor!

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ DERBİ ANALİZİ

Misli’de yer alan “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %47’si Galatasaray’ın galip gelmesini öngörüyor. Misli Yazarı Can Tongo, bu karşılaşma için “Karşılıklı Gol Var” tercihini kullanmış. Süper Lig’in namağlup iki takımı derbide karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Elfsborg’u yenerken; Beşiktaş, Lyon deplasmanından harika bir galibiyetle döndü. Galatasaray lider durumda ve puan kaybı yaşarsa bunun etkiyi telafi edebilecek avantajı mevcut. Taraftar desteğinin de arkasında olacağı bu karşılaşmada Beşiktaş için kritik bir 90 dakika olacak. Tongo, “Açık, tempolu ve gollü bir maç bekliyorum” diyor.

BAŞAKŞEHİR – EYÜPSPOR MAÇ YORUMLARI

Başakşehir – Eyüpspor mücadelesinde Misli üyelerinin %12’si Eyüpspor’un 3 puanla ayrılacağını düşünüyor. Misli Yazarı Sabri Ugan, bu maç için “Maç Sonucu 1” tercihinde bulunmuş. Ugan, Başakşehir’in son haftalarda (Bodrumspor ve Sivasspor galibiyetleri dahil) oynadığı futbolun iç açıcı olmadığını düşünüyor. Konferans Ligi’nde Celje maçında 5 gol yemeleri bu durumu gösteriyor. Ugan, “Eyüpspor’un kazanma ihtimali yüksek” derken, Başakşehir’in patlama yapabilecek gücünü de göz önünde bulunduruyor. Karşılıklı gollerin olabileceğini fakat Başakşehir’in kazanma ihtimalini daha yüksek gördüğünü belirtiyor.

MALMÖ – GÖTEBORG MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Malmö – Göteborg mücadelesinde Misli üyelerinin %31’i Malmö’nün kazanacağı düşünüyor. Misli Yazarı Efe Şahin, karşılaşma için “Karşılıklı Gol Var” tercihinde bulunmuş. Malmö, bu haftaki maçta kendi evinde şampiyonluk kutlaması yapma şansına sahip fakat haftasonu oynadıkları Olympiakos maçı onları yıpratmış durumda. Göteborg, ligde kalma mücadelesi veriyor ve maçtan kopmamalarını bekliyor. Şahin, “Karşılıklı gol beklediğim bir maç” ifadesini kullanıyor.

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