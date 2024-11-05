MİSLİ’DE GÜNÜN EN POPÜLER MAÇLARI**

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAŞLIKLARI

İddaa programında yer alan günün en çok rağbet gören bahislerini ve Misli yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sunuluyor!

REAL MADRID – AC MILAN MAÇI VE YORUMLAR

Real Madrid ile AC Milan arasındaki mücadelede, kuponlarına bu maçı ekleyen Misli üyelerinin %61’i Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor. Misli Yorumcusu Alper Öcal’ın tercihi ise “Toplam Gol 2-3” üstünde yoğunlaşıyor. Real Madrid, El Clasico’daki ağır yenilginin ardından toparlanmayı hedefliyor. Valencia maçının ertelenmesi sayesinde dinlenme fırsatı bulan ekip, Şampiyonlar Ligi’nde üç maçta altı puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. AC Milan ise üç maçta yalnızca üç puanda kalıp 25. sırada bulunuyor. Real Madrid’de Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo ve David Alaba sakat; Antonio Rudiger’in ise hazır olması bekleniyor. Milan’da ise Luka Jovic, Ismael Bennacer ve Alessandro Florenzi sakatken, Tammy Abraham’ın maça dönmesi bekleniyor. Bu karşılaşmada sürpriz sonuçlar olabiliyor; bir takım net galip gelirken, yakın bir maç sonucunu da izleyebiliriz.

LIVERPOOL – B. LEVERKUSEN MAÇ ANALİZİ

Liverpool ile B. Leverkusen mücadelesinde, kuponlarına bu maçı ekleyen Misli üyelerinin %41’i Liverpool’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yorumcusu Özkan Öztürk, “Karşılıklı Gol Var” seçeneğini öneriyor. Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz olan iki takım birbirine karşı oynuyor. Liverpool, 3’te 3 yaptı ve Premier Lig’de lider konumda. Leverkusen ise 3 maçta 7 puan topladı. Salah, son maçta harika bir golle moral kazandı. Leverkusen, geçen sezonki formundan uzak; Bundesliga’da liderin 7 puan gerisinde kaldılar. Son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ettiler. Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso için duygusal bir karşılaşma olacak. Wirtz ve Frimpong, Liverpool savunmasını zorlayacak oyuncular arasında. İki takımın da gol bulacağı mantıklı bir sonuç gibi duruyor.

SPORTING CP – MANCHESTER CITY MAÇI VE YORUMLAR

Sporting CP ile Manchester City arasında geçen karşılaşmada, kuponlarına bu maç ekleyen Misli üyelerinin %37’si Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor. Misli Yorumcusu Mert Artun, “Karşılıklı Gol Var” seçeneğini öneriyor. Manchester City, yoğun maç temposu ve sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sporting’in teknik direktörü Amorim, bu maçı ezeli rakipleriyle oynayacak ve bu iç saha maçında ekibiyle son kez sahaya çıkıyor. City, rakibine yenilerek United’ın başında geçme fırsatı yakalayabilir. Gyokeres bu sezon 18 gol kaydetti. Haaland’ın 14 golünden fazla atan nadir oyuncular arasında bulunuyor. Konuk ekipte Stones ve Ruben Dias’ın maça yetişmesinin beklenmediği ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi’nde henüz gol yemeyen City, Premier Lig’de ise 32 maç sonra kaybetti. Bu maç, onlar için bir reaksiyon maçı olacak. Karşılıklı gollerin izleneceği zevkli bir mücadele bekleniyor.

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