“Misli’de Günün Oyuncu Bahisleri”

OYUNCU BAHİSLERİ MAÇ KEYFİNİ ARTIRIYOR

Oyuncu bahisleri, maçların heyecanını artırma konusunda büyük ilgi görüyor. Özellikle Misli üyeleri, bu bahislerle kazançlarını kullanıcı deneyimlerine ekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga dahil birçok ligin karşılaşmalarında yer alan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yenilikçi bir oyun tecrübesi yaşıyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi çeşitli bahis seçenekleri ile birlikte “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarının çeşitli alternatifleri Misli üyelerinin ilgisini çekiyor. Gol atma veya asist yapma üzerine bahisler, aynı zamanda şut, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi tercihlere de yer veriyor. Bu “Oyuncu Özel Kombosu” seçenekleri İddaacılar arasında popülerlik kazanıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli, oyuncu bahisleri hakkında dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Pazar maçlarıyla ilgili öne çıkan istatistikler:

– Sporting Lizbon – Manchester City / Oyuncu Gol Atar: Viktor Gyökeres. Sporting Lizbon’da Viktor Gyökeres, ev sahipliği yaptığı son 9 maçı gol atarak tamamladı.

– B. Dortmund – Leipzig / Oyuncu Gol Atar: Serhou Guirassy. B. Dortmund’da Serhou Guirassy, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

– Liverpool – B. Leverkusen / Oyuncu Özel Kombosu: Victor Boniface En Az 2 İsabetli Şut Çeker. Leverkusen’de Victor Boniface, oynadığı son 7 maçın 6’sında en az 2 kaleyi bulan şut çekti.

– Liverpool – B. Leverkusen / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Alexis Mac Allister. Liverpool’da Alexis Mac Allister, oynadığı son 6 karşılaşmanın 5’inde en az 1 defa kaleyi bulan şut çekti.

– Liverpool – B. Leverkusen / Oyuncu Gol Atar: Mohamed Salah. Liverpool’da Mohamed Salah, evinde oynadığı son 4 maçın tamamında gol atmayı başardı.

– Real Madrid – Milan / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Rafael Leao. Milan’da Rafael Leao, oynadığı son 10 maçın 8’inde en az 1 kaleyi bulan şut çekti.

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