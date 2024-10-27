“Misli’de Oyuncu Bahisleriyle Kazanç Şansı”

OYUNCU BAHİSLERİYLE MAÇLARDA YENİ DENEYİMLER

Oyuncu bahisleri, maçların keyfini arttırıyor. Bu yeni bahis türü, Misli üyeleri tarafından büyük ilgi görüyor ve kazançlarını artırmalarına olanak sağlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi çeşitli liglerde, oyuncu bahisleri İddaacılar için yeni bir oyun deneyimi sunuyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi seçeneklerle, ayrıca “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla Misli üyeleri birçok alternatif üzerinden bahis yapabiliyor. Bu kombinasyonlarda, gol atma, asist yapma, şut çekme, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi çeşitli seçenekler bulunuyor ve bu oyunlar İddaacılar tarafından oldukça tercih ediliyor.

Pazar MAÇLARINA DAİR ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli, oyuncu bahislerine dair dikkat çeken istatistikler sunmaya sürdürmekte. İşte Pazar günkü maçlarda öne çıkan istatistikler:

Arsenal – Liverpool / Oyuncu Gol Atar: Kai Havertz. Arsenal’de Kai Havertz, evinde oynadığı son 5 maçın hepsinde gol atmayı başardı.

Arsenal – Liverpool / Oyuncu Gol Atar: Mohamed Salah. Liverpool’da Mohamed Salah, son 6 maçının 4’ünde gol attı.

Fenerbahçe – Bodrum FK / Oyuncu Gol Atar: Edin Dzeko. Fenerbahçe’de Edin Dzeko, evinde oynadığı son 4 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe – Bodrum FK / Oyuncu Kart Görür: Musah Mohammed. Bodrum’da Musah Mohammed, deplasmanda oynadığı son 4 maçın 2’sinde kart gördü.

Lazio – Genoa / Oyuncu Gol Atar: Taty Castellanos. Lazio’da Taty Castellanos, son 4 maçının 3’ünde gol attı.

Inter – Juventus / Oyuncu Özel Kombosu: Dušan Vlahović. Juventus’ta Dušan Vlahović, ligde oynadığı son 8 maçta toplamda 25 şut çekti.

Parma – Empoli / Oyuncu Gol Atar: Dennis Man. Parma’da Dennis Man, evinde oynadığı son 4 maçın 3’ünde gol attı.

YENİ ÜYELERE ÖZEL KAMPANYA

Misli, yeni üyelere 50+100 TL kazanma fırsatı sunuyor. Misli’ye yeni üye olan herkes, 50+100 TL değerinde Misli Puan alabiliyor. Siz de Misli’ye katılın, bu kampanyadan faydalanın ve kazanma şansınızı artırın. “Şampiyon Oranlar” ve oyuncu bahislerinin bulunduğu Misli’de maçların heyecanını çok daha fazla yaşayın!