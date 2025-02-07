Misli’den Bugünkü Önemli Maç Tercihleri

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli üzerinde yer alan “Şampiyon Oranlı” maçları Misli yazarları tarafından değerlendirildi. Siz de “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maç heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

SAMSUNSPOR – HATAYSPOR MAÇ SONUCU

Misli’deki günün “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Samsunspor – Hatayspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, ev sahibi takımın galip geleceğini öngörüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu: “Bu maçla ilgili ne yazarsam yazayım, sonu şu cümleyle bitecek: ‘Samsunspor bu maçı kazanır.’ Hatayspor’un son haftalardaki performansına bakarsak gol bulabileceğini öngörebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerek, Hatayspor ligde kalma motivasyonunu kaybetmiş durumda. Buradan puanla çıkması bence sürpriz olur. Hatta Samsunspor’un handikaplı kazanması da anormal bir sonuç olmaz.”

COMO 1907 – JUVENTUS KARŞILIKLI GOL VAR

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” kısmı bulunan Como 1907 – Juventus karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler, her iki takımın da karşılıklı skor üreteceğini tahmin ediyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu: “Como takımı kaliteli transferler yaptı. Fabregas’ın aldığı oyuncu boş oyuncu olmaz. Sezon başından beri izlediğim, iyi sonuçlar alamasa da geleceğini parlak gördüğüm bir takım Como. Juventus ise kötü bir sezon geçiriyor ve zirvenin çok uzağında kalmış durumdalar. Deplasmanda oynadıkları son 5 maçta da gol yediler. Bu maç onlar için zor geçecek. Karşılıklı goller bekliyorum.”

GENÇLERBİRLİĞİ – ESENLER EROKSPOR MAÇ SONUCU

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan Gençlerbirliği – Esenler Erokspor karşılaşması için Misli yazarı Safa Can Konuksever, ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu: “Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği son haftalarda ligin en formda takımı dersek, yanlış olmaz. 4’te 4 yaparak bu maça çıkıyorlar. Erokspor ise 1-0’lık Yeni Malatya galibiyetinin ardından Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Bülent Korkmaz yönetimindeki ekip, önceliğini takım savunmasına vermiş bir görüntü çiziyor. Yine de Başkent ekibinin favori olduğunu düşünüyorum.”

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