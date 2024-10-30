Misli Üyeleri xG Verileriyle Tanışıyor!

MISLI ÜYELERİ XG VERİLERİ İLE MAÇ HEYECANINI YAŞIYOR

Misli, kullanıcılarına bir yenilik daha sunuyor. Üyeler, maçların heyecanını xG (Gol Beklentisi) verileri ile paylaşıyor. Son yıllarda futbol severlerin sıkça karşılaştığı bir kavram olan xG, futbol istatistikleri açısından oldukça önemli bir yere sahip. Bir şutun gol olma ihtimalini, daha önceki benzer şutların gol olma sıklığına göre hesaplayan bu analiz sistemi, takımların hücum verilerini daha anlaşılır hale getiriyor. Türkiye’nin öncü bahis platformu Misli, bu verileri tüm bahis platformları arasında ilk kez sunuyor ve canlı bahislerde bu verilerin ekranlara yansımasına imkan tanıyor. Bahisçiler, maçın her anında gol beklentisine Misli’deki xG verileri ile ulaşabiliyor.

FAKTÖRLER XG HESAPLAMASINI ETKİLİYOR

Futbol maçlarının analizinde giderek popülerleşen bu istatistikler sayesinde futbol severler, tahminlerini en doğru şekilde yapabiliyor. xG hesaplanırken dikkate alınan faktörler arasında; şutun çekildiği yer, şutun çekildiği açı ve şutu çeken oyuncunun ayak hakimiyeti bulunuyor. Avrupa’nın 5 büyük ligine bakıldığında, liderlik koltuğunda Barcelona yer alıyor. Barcelona, toplamda 29 xG değeri ile Avrupa’nın en yüksek gol beklentisine sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Onu sırasıyla PSG 24,7 xG ve Real Madrid 19,7 xG ile takip ediyor. Premier Lig’de ise Manchester City 18,5 xG ile öne çıkarken, Tottenham 17,7, Chelsea 17,2 ve Liverpool 16,8 xG değerlerine sahip. Serie A’da Atalanta 19 xG ile dikkat çekerken, Bundesliga’da Bayern Münih 19,4 xG değeri ile lider konumda.

SÜPER LİG’DE XG DEĞERLERİ

Süper Lig’de xG değeri en yüksek olan beş takım ise şu şekilde sıralanıyor: Galatasaray 20,2 xG, Fenerbahçe 17,6 xG, Beşiktaş 17,4 xG, Samsunspor 14,2 xG ve Eyüpspor 13,8 xG. Galatasaray, derbide beklentileri karşılayarak Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelede Galatasaray, Beşiktaş kalesine 20 kez şut çekerken, Beşiktaş sadece 8 kez kaleye vurabildi. Galatasaray 20 şutta 6 isabet bulurken, Beşiktaş 2 isabet yakalayabildi. Bu maçtan ardından Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon en çok gol atan, en fazla şut çeken ve en fazla gol beklentisine sahip takım oldu.

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