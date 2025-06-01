Miss World 2025’in Kazananı Belli Oldu!

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla yapıldı. 72’ncisi düzenlenen bu güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, dünya güzeli unvanını kazanarak tacını taktı. Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremedi. Yarışmanın sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NİN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaşarak eğitimine devam etti. Şu an Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.