Miss World 2025 Kazananı Belli Oldu!

MISS WORLD 2025 FINALI HINDISTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Miss World 2025 yarışmasının finali, 31 Mayıs günü Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla yapıldı. 72’nci kez düzenlenen bu güzellik yarışmasında, Taylandlı 21 yaşındaki Opal Suchata Chuangsri, tacı takarak dünya güzeli unvanını elde etti. Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise yarışmada dereceye giremedi. Yarışmanın sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopyalı Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya’dan Maja Klajda aldı.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’Yİ TANIYORUZ

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Opal, Tayca, İngilizce ve Çince dillerinde akıcı bir şekilde konuşabiliyor.