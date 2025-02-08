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MİT Başkanı İbrahim Kalın İran’da Bulundu

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İBRAHİM KALIN İRAN’DA TEMASLARDA BULUNDU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak amacıyla İran’a gitti. Kalın, İran’ın başkenti Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi.

SURİYE ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, bu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye’deki güncel durum masaya yatırıldı.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜCÜ

Taraflar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin sıkı ve kardeşçe olduğunu vurguladı. Ayrıca birçok konuda ortak bir bakış açısına sahip olduklarını dile getirdi.

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Okuma tercihlerim arasında dünya klasiklerinin dışında farklı eserler de var. Emeğe saygı duyuyor; kitapları, belirlenen fiyatla alarak eşit şartlarda ulaşmayı istiyorum.
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