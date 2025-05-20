MİT Başkanı Kalın, Şara’yla Görüştü

SURİYE İLE GÖRÜŞME FELSEFESİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame, Suriye’de bir araya geldi. Alınan bilgilere göre, bu görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı. Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının önemi vurgulanarak, Türkiye’nin her zaman Suriye’nin yanında olacağı ifade edildi.

TERÖR İLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Görüşmede, diğer grupların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye yapısına entegre olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapıları ve DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ile kampların yönetime devri konuları ele alındı. Türkiye’nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu da ifade edildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNDEKİ VURGULAR

Bölgesel gelişmeler çerçevesinde, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve hava ihlalleri ile ilgili durumu da gündeme alındı. Suriye’ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması konusunun yanı sıra, DEAŞ ile mücadelenin önemine dikkat çekildi. Bununla birlikte, Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönüş süreçleri de görüşüldü.