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MİT Başkanı Kalın, YPG’yi uyardı

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GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile önemli bir toplantı yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrar konuları üzerinde duruldu. Kalın, “Türkiye her zaman Suriye’nin yanında olacak” ifadesini kullandı.

YPG’NİN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Kalın, PKK/YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye’ye entegre olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapıları ile IŞİD üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetimi hakkında tartışmalar yapıldı. Bu konuların çözümü için işbirliği gerektiği ifade edildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE DESTEK

Görüşmede Türkiye’nin Şam yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Aynı zamanda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve hava ihlalleri de önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı. Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşü ve IŞİD ile mücadele konuları bu toplantıda ele alınan diğer önemli noktalar oldu.

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