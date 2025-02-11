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MİT, Gayrimüslimlere Yönelik Eylemleri Önledi

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RADİKAL ÖRGÜTLERLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre, radikal örgütler ile olan mücadele çerçevesinde çok sayıda örgüt üyesi tespit edilerek eylem planları engelleniyor. Bu çalışmaların yanı sıra, İsrail’in Filistin başta olmak üzere Orta Doğu’ya yayılan saldırıları nedeniyle, Türkiye’deki gayrimüslim vatandaşlara karşı düzenlenmek istenen eylem planları da etkisiz hale getiriliyor.

İBRAHİM KALIN’DAN AÇIKLAMALAR

MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, raporun giriş kısmında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, “İsrail’in Orta Doğu’ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, Türk istihbaratının mücadelesinin etkinliği üzerine önemli bir bilgi sunuyor.

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