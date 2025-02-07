MİT’in Hedefindeki Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

2016 yılına ait çukur-barikat olayları sürecinde, Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıların faillerinden biri olarak PKK/KCK’lı Murat Keleş ön plana çıkıyor. MİT, istihbarat ağıyla yaptığı çalışmalarla, Keleş’in metropollerde eylem yapmak üzere batı illerine patlayıcı aktarımını organize ettiğini tespit etti.

Keleş, Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ aranmakta olan Berhudan Harun kod adlı kişi olarak biliniyor. Atılım ve hareketlerinin yer aldığı noktalarda Keleş’in, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Uzun bir süredir MİT’e hedef olmamak için saklanarak yaşadığı belirtiliyor.