MİT, İstanbul’da Bombalı Cihazlar Buldu!

LÜBNAN’DAKİ SALDIRILARIN ARKA PLANI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’in istihbarat servisi Mossad’ın Lübnan’daki Hizbullah mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği bombalı çağrı cihazı saldırılarında kullanılan benzer marka ve model cihazlarla dolu bir kargoyu İstanbul Havalimanı’nda ele geçirdi. Sabah’ın haberine göre, 2024’te Lübnan’da 12’si çocuk 37 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 3 bin 250 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar sonrası, Hong Kong’dan Lübnan’a gönderilmek üzere İstanbul’a gelen kargoda toplam 1300 çağrı cihazı ve 710 şarj aleti tespit edildi. MİT’in gerçekleştirdiği bu operasyon, muhtemel bir faciayı önlüyor.

PATLAMALAR VE MOSSAD İDDİALARI

17 Eylül 2024’te Lübnan’da, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlaması sonucu iki çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 300’ü ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Ertesi gün, 18 Eylül’de telsizlerdeki patlamalar, 25 kişinin ölümüne neden oldu ve 450’den fazla kişi yaralandı. Hizbullah, bu saldırılardan İsrail’in Mossad’ını sorumlu tuttu. İddialara göre, Mossad, Hizbullah’ın satın alacağı Tayvan menşeli Gold Apollo AR-924 model çağrı cihazlarına üretim safhasında patlayıcı yerleştirdi. Gold Apollo, cihazları Macaristan merkezli BAC Consulting KFT adlı bir firmaya işaret etti, fakat bu şirketin İsrail tarafından paravan olarak kurulduğu öne sürüldü.

MİT’İN OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN KARGO

MİT, 20 Eylül 2024’te, Lübnan’daki patlamalarda kullanılan cihazların İstanbul üzerinden Lübnan’a gönderileceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen MİT, havalimanları ve limanları incelemeye aldı. Lübnan’daki patlamalardan bir gün önce, 16 Eylül 2024’te, Tayvan menşeli SMT Global Lojistik Limited tarafından gönderilen 4 paletlik kargo, TK6141 sefer sayılı Hong Kong-İstanbul kargo uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Toplam 61 koli ve 850 kilogram ağırlığındaki kargonun, 27 Eylül’de TK830 sefer sayılı İstanbul-Beyrut kargo uçağıyla Lübnan’a gönderileceği belirlendi. Kargonun konşimentosunda “Food Chopper” (yiyecek parçalayıcı) olarak gösterilmesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri, kargoyu Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na bildirerek el koyma kararı aldı. Kriminal Laboratuvar’da yapılan incelemeler sonucunda, 1300 adet Gold Apollo 924 R3 GP model çağrı cihazı ve 710 adet BC-144N masaüstü şarj aletinde patlayıcı düzenekler bulundu. Cihazların batarya bloklarında 3 gram ağırlığında, yüksek yanıcılığa sahip beyaz ve koyu kahverengi patlayıcı maddeler bulunduğu saptandı. Bu maddeler, sinyal ya da kısa devre ile ısınarak patlamayı tetikleyebilecek şekilde tasarlandı. Düzeneklerin, Lübnan’daki saldırılarda kullanılan sistemlerle birebir aynı olduğu belirlendi. Tüm patlayıcılar güvenlik birimleri tarafından imha edildi.

MİT, aynı gönderici ve aracı firmalara ait başka bir kargoyu da riskli görerek inceledi. Çin’den Lübnan’a gönderilen bu kargoda patlayıcıya rastlanmadı. Türkiye’deki aracı şirket sahibinin adli kaydı olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi. Havalimanı kontrolleri, bu olay sonucu üst düzeye çıkarıldı ve TK6091 sefer sayılı Hong Kong uçağında da benzer malzemelerin aranmasına başlandı.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELDİ

Operasyonun ayrıntıları, 18 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin görüşmesi sırasında gündeme geldi. Mikati, MİT’in müdahalesi sayesinde olası bir saldırının önlendiğini ifade ederek Erdoğan’a teşekkür etti. Bu operasyon, Türkiye’nin istihbarat alanındaki etkinliğini ve bölgesel güvenliğe sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.