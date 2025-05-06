MİT, Mossad’dan Bombalı Cihazlar Ele Geçirdi

LÜBNAN’DA MEYDANA GELEN SALDIRILAR VE MİT’İN BAŞARILI OPERASYONU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Lübnan’daki Hizbullah üyelerine yönelik gerçekleştirdiği bombalı çağrı cihazı saldırılarında kullanılan benzer cihazların bulunduğu bir kargoyu İstanbul Havalimanı’nda ele geçirdi. Sabah’ın haberine göre, 2024 yılında Lübnan’da 12’si çocuk 37 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 3 bin 250 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılardan sonra, Hong Kong’dan Lübnan’a gönderilmek üzere İstanbul’a gelen kargoda 1300 çağrı cihazı ve 710 şarj aleti tespit edildi. MİT’in gerçekleştirdiği bu operasyon, büyük bir faciayı önlemiş oldu.

LÜBNAN’DAKİ SALDIRILARIN PERDE ARKASI

17 Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. İki çocuk dahil 12 kişi yaşamını yitirdi ve 300’ü ağır yaklaşık 2800 kişi yaralandı. Bir gün sonra, yani 18 Eylül’de telsizlerdeki patlamalar sonucunda 25 kişi hayatını kaybetti ve 450’den fazla kişi yaralandı. Hizbullah, bu saldırılardan İsrail’in Mossad’ını sorumlu tuttu. İddialara göre, Mossad, Hizbullah’ın satın alabileceği Tayvan menşeli Gold Apollo AR-924 model çağrı cihazlarına üretim aşamasında patlayıcı yerleştirdi. Gold Apollo, cihazları Macaristan merkezli BAC Consulting KFT adlı bir firmaya işaret ediyor. Ancak bu şirketin İsrail tarafından paravan olarak kurulduğu öne sürüldü.

MİT’İN NEFES KESEN OPERASYONU

MİT, 20 Eylül 2024’te Lübnan’daki patlamalarda kullanılan benzer çağrı cihazlarının İstanbul üzerinden Lübnan’a gönderileceği istihbaratını aldı. Harekete geçen MİT, havalimanları ve limanları dikkatle izlemeye başladı. Lübnan’daki patlamalardan bir gün önce, 16 Eylül 2024’te, Tayvan menşeli SMT Global Lojistik Limited tarafından gönderilen 4 paletlik kargo, TK6141 sefer sayılı Hong Kong-İstanbul kargo uçağı ile İstanbul Havalimanı’na ulaştı. 61 koli ve 850 kilogram ağırlığındaki kargonun, 27 Eylül’de TK830 sefer sayılı İstanbul-Beyrut kargo uçağı ile Lübnan’a gönderileceği belirlendi. Kargo konşimentosunda dikkat çeken ifade ise “Food Chopper” (yiyecek parçalayıcı) olarak belirtildi. Güvenlik güçleri, kargoyu Terör Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bildirerek el koyma kararı aldı. Kriminal Laboratuvar’da yapılan incelemelerde 1300 adet Gold Apollo 924 R3 GP model çağrı cihazı ve 710 adet BC-144N masaüstü şarj aletinde patlayıcı düzenekler tespit edildi. Cihazların batarya bloklarında, 3 gram ağırlığında, yüksek yanıcılığa sahip beyaz ve koyu kahverengi patlayıcı maddeler bulundu. Bu maddeler, sinyal ya da kısa devre ile ısınarak patlamayı tetikleyebilecek şekilde tasarlanmıştı. Düzeneklerin, Lübnan’daki saldırılarda kullanılan sistemlerle birebir aynı olduğu belirlendi. Tüm patlayıcılar güvenlik birimleri tarafından imha edildi.

MİT, aynı gönderici ve aracı firmalara ait başka bir kargoyu da riskli bulup inceledi. Çin’den Lübnan’a gönderilen bu kargoda patlayıcıya rastlanmadı. Türkiye’deki aracı şirket sahibinin adli kaydı olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi. Havalimanı kontrolleri artırıldı ve TK6091 sefer sayılı Hong Kong uçağında da benzer malzemeler aranmaya başlandı.

ERDOĞAN-MİKATİ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

Operasyonun detayları, 18 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin görüşmesinde gündeme geldi. Mikati, MİT’in müdahalesi sayesinde potansiyel bir saldırının önlendiğini belirterek Erdoğan’a teşekkür etti. Bu operasyon, Türkiye’nin istihbarat konusundaki etkinliğini ve bölgesel güvenliğe sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.