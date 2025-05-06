MİT, Mossad’dan İstanbul’da Ele Geçirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’in istihbarat servisi Mossad’ın Lübnan’daki Hizbullah’a yönelik gerçekleştirdiği bombalı çağrı cihazı saldırılarında kullanılan aynı marka ve model cihazlarla dolu bir kargoyu İstanbul Havalimanı’nda ele geçirdi. Sabah’ın haberine göre, 2024’te Lübnan’da 12’si çocuk 37 kişinin ölümü ve yaklaşık 3 bin 250 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar sonrasında, Hong Kong’dan Lübnan’a gönderilmek amacıyla İstanbul’a ulaşan kargoda 1300 çağrı cihazı ve 710 şarj aleti belirlendi. MİT, bu operasyonla potansiyel bir felaketi önlemiş oldu.

Lübnan’daki Saldırıların Perde Arkası

17 Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarıyla eş zamanlı patlamalar yaşandı. Bu patlamalarda iki çocuk dahil 12 kişi yaşamını yitirirken, 300’ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Ardından, 18 Eylül’de telsizlerdeki patlamalar 25 kişinin ölümüne ve 450’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Hizbullah, bu saldırılardan İsrail’in Mossad’ını sorumlu tutuyor. İddialara göre, Mossad, Hizbullah’ın alacağı Tayvan menşeli Gold Apollo AR-924 model çağrı cihazlarına üretim aşamasında patlayıcı yerleştirmiş. Gold Apollo cihazları, Macaristan merkezli BAC Consulting KFT adlı bir firmaya işaret ederken, bu şirketin İsrail tarafından paravan olarak kurulduğu öne sürülüyor.

MİT’in Nefes Kesen Operasyonu

MİT, 20 Eylül 2024’te Lübnan’daki patlamalarda kullanılanlara benzer çağrı cihazlarının İstanbul üzerinden Lübnan’a gönderileceği istihbaratını aldıktan sonra hemen harekete geçti. Havalimanları ve limanlar detaylı şekilde incelendi. Lübnan’daki patlamalardan bir gün önce, 16 Eylül 2024’te Tayvan menşeli SMT Global Lojistik Limited tarafından gönderilen 4 paletlik kargo, TK6141 sefer sayılı Hong Kong-İstanbul kargo uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ulaştı. 61 koli ve 850 kilogram ağırlığındaki kargonun 27 Eylül’de TK830 sefer sayılı İstanbul-Beyrut kargo uçağıyla Lübnan’a gönderileceği tespit edildi. Kargo konşimentosunda ürün bilgisi olarak “Food Chopper” (yiyecek parçalayıcı) yazması dikkat çekti. Güvenlik güçleri kargoyu Terör Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bildirdi ve el koyma kararı alındı. Kriminal Laboratuvar’daki incelemelerde ise 1300 adet Gold Apollo 924 R3 GP model çağrı cihazı ve 710 adet BC-144N masaüstü şarj aletinde patlayıcı düzenekler bulundu. Cihazların batarya bloklarında, 3 gram ağırlığında, yüksek yanıcılığa sahip beyaz ve koyu kahverengi patlayıcı maddeler keşfedildi. Bu maddeler, sinyal ya da kısa devreyle ısınarak patlamayı tetikleyebilecek şekilde tasarlanmıştı. Tüm düzeneklerin, Lübnan’daki saldırılarda kullanılan sistemlerle birebir aynı olduğu belirlendi. Tüm patlayıcılar güvenlik birimleri tarafından imha edildi.

İkinci Kargo da İncelendi

MİT, aynı gönderici ve aracılara ait başka bir kargoyu da riskli bularak inceledi. Çin’den Lübnan’a gönderilen bu kargoda patlayıcı bulunmadı. Türkiye’deki aracı şirket sahibinin adli kaydı olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi. Havalimanı kontrolleri üst düzeye çıkarıldı ve TK6091 sefer sayılı Hong Kong uçağında da benzer malzemeler aranmaya başlandı.

Erdoğan-Mikati Görüşmesinde Gündeme Geldi

Operasyonun detayları, 18 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin gerçekleştirdiği görüşmede ele alındı. Mikati, MİT’in müdahalesi sayesinde potansiyel bir saldırının önlendiğini belirterek Erdoğan’a teşekkür etti. Bu operasyon, Türkiye’nin istihbarat alanındaki etkinliğini ve bölgesel güvenliğe katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.