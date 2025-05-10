Mit, Sahte Baz İstasyonu Çetesi Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon düzenleyerek, sahte baz istasyonu kuran ve siber casusluk yapan uluslararası bir şebekeyi çökertti. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu şebeke, Çin menşeli cihazlar kullanarak sahte baz istasyonları kurmuş ve vatandaşların kişisel ile finansal verilerini hedef almış.

Sahte SMS’lerle Dolandırıcılık

MİT, birçok GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, dolandırıcılığın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirledi. Çin menşeli cihazlarla oluşturulan bu sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar, kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptı.

Çok Şehirli Operasyon Ağı

Çalışmalarda “Patron” kod adlı bir şahsın talimatlarıyla hareket eden 7 şüpheli, üç farklı grup halinde deşifre edildi. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul dışında İzmir, Bursa ve Yalova’da da faaliyet gösterdi. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya aktarılıyor ve bu veriler yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullanılıyordu.

Cihazları Sağlayan Çinli İşletmeci Yakalandı

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’daki elektronik malzeme satan bir Çin uyruklu şirket sahibinden temin edildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemek için çaba gösterdiği tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarını belirlemek amacıyla gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

Kriminal İnceleme ve Soruşturma Sürüyor

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller, kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.