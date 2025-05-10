MİT, Sahte İstasyon Çetenizi Çökertti

ULUSLARARASI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan uluslararası bir şebekeyi etkisiz hale getirdi. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu şebeke, Çin menşeli cihazlarla oluşturduğu sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal verilerine erişmeyi hedef aldı.

SALDIRILAR SAHTE SMS İLE GERÇEKLEŞTİ

MİT, çok sayıda GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderildiği düşünülen bu mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit etti. Çin menşeli cihazlarla kurulan bu istasyonlar, cep telefonlarını bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar, bu talepler doğrultusunda kredi kartı bilgilerini vererek ödeme yaptı.

FAALİYET ALANLARI ÇOK ŞEHİRLİ

Operasyonda, “Patron” kod adlı bir şahsın komutasında üç farklı grup halinde hareket eden 7 şüpheli ortaya çıkarıldı. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da faaliyet gösteriyordu. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya iletiliyordu. Bu veriler, yabancı menşeli bir uygulama aracılığıyla hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullanılıyordu.

ÇİN MENŞELİ CİHAZLAR TEMİN EDİLDİ

Şebekenin kullandığı teknik cihazların, İstanbul’da elektronik malzeme satan Çin uyruklu bir şirket sahibinden edinildiği belirlendi ve bu kişi de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı, farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarını belirlemek amacıyla gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

SORUŞTURMA VE KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.