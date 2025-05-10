MİT, Siber Casusluk Çetesini Yakaladı

ULUSLARARASI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan uluslararası bir şebekeyi etkisiz hale getirdi. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak, tutuklandıkları mahkemeye sevk edildi. Şebeke, Çin menşeli cihazlar kullanarak sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alıyordu.

SAHTE SMS DOLANDIRICILIĞI

MİT, çok sayıda GSM kullanıcısından gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine operasyon başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajlar incelendi ve olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bu istasyonlara bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar ise kredi kartı bilgilerini paylaşarak dolandırıldı.

ÇOK ŞEHİRLİ FAALİYET

Yapılan çalışmalar sonucu “Patron” kod adlı bir şahsın yürüttüğü görevlerle, üç farklı grup halinde faaliyet gösteren 7 şüpheli belirlendi. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova gibi şehirlerde de faaliyet gösteriyordu. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya aktarılmakta ve yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullanılmaktaydı.

ÇİN UYRUKLU İŞLETMECİ YAKALANDI

Şebekenin kullandığı teknik cihazların, İstanbul’da bir elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden temin edildiği belirlendi. Bu kişi de gözaltına alındı ve yabancı uyruklu şüphelilerin 2025 Mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı, farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı anlaşıldı. Cihazların ülkeye giriş yöntemlerini belirlemek için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller, kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için detaylı bir soruşturma gerçekleştiriyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.