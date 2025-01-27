Mit’ten Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

MİT, SİBER CASUSLUK OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT’in koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile işbirliği içinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerini koruma dışında önemli bir operasyona imza atıldı. Bu çerçevede, avukatlar için özel olarak geliştirilen “Avatar” ya da “Adalet” adıyla bilinen yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri dahil olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılan şahısların tamamı tutuklandı.

AVUKATLARA ÖZEL YAZILIM HUKUKA AYKIRI KULLANIM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, avukatlara özel geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adındaki yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı belirlendi ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir biçimde çalıştığına dair yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı öğrenildi. MİT’in sağladığı istihbarat sonucu, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri dâhil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı ve yapılan sorgular sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKAT YAZILIMINA İLİŞKİN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Operasyonun bir parçası olarak, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına dair detaylı incelemeler sürmekte. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmaya dâhil edilirken, finansal bağlantıların da araştırılmaya başlandığı bildirildi. Bu sayede hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkartılması ve suç gelirlerinin tespit edilip engellenmesi hedefleniyor.