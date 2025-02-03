Mit’ten Suriye’de Önemli Operasyon: Ağca Öldürüldü

SURİYE’DE PKK/YPG ÜST DÜZEY TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, Suriye’de PKK/YPG’nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terörist Mahmut Ağca’nın, 2015 yılından beri Türkiye’de düzenlenen terör eylemlerini organize ettiğini belirledi. Ağca, onlarca Türk askeri ve polisinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların arkasındaki isim olarak, MİT’in öncelikli hedef listesine alındı.

AĞCA’NIN YERİ BELİRLENDİ

MİT, geniş istihbarat ağı sayesinde Mahmut Ağca’nın Ayn El Arab’ta gizlendiğini tespit etti. Burada örgütsel toplantılar yaptığı saptanan Ağca, düzenlenen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. MİT, bu operasyondan sonra “ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADI” mesajını paylaştı.

2006 yılında PKK/YPG’yle ilişkisi başlayan Mahmut Ağca, 2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde faaliyet gösterdi. 2015’ten itibaren örgütün askeri istihbaratına geçerek, Suriye üzerinden Türkiye’deki terör faaliyetlerini organize etmeye başladı. Suriye’den patlayıcı ve terörist gönderimleri gerçekleştiren Ağca, bağlı olduğu örgüt elemanlarını ve eylemleri uzaktan yöneterek güvende olduğunu düşündü. Ancak, Türk güvenlik güçlerinin etkili operasyonu sonrası bu düşüncesi sona erdi.