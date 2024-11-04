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Spor

MKE Ankaragücü’nden Olumsuz Başlangıç!

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SEZON BAŞLANGICINDAKİ SIKINTILAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü, bu sezon başladığı dönemler arasında en kötü ikinci performansını sergiliyor. 11. hafta maçında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK’ye 1-0 yenilerek ligdeki 5. mağlubiyetini almış oldu.

TARİHİ PERFORMANS VE HEDEFLER

MKE Ankaragücü, 114 yıllık geçmişinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Daha önce bu ligde yer aldığı 7 sezonun 5’inde Türkiye’nin en üst ligine yükselmeyi başarmış olan sarı-lacivertliler, bu sezon da “mutlak şampiyonluk” hedefiyle başladılar.

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