MKE Ankaragücü’nden Olumsuz Başlangıç!

SEZON BAŞLANGICINDAKİ SIKINTILAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü, bu sezon başladığı dönemler arasında en kötü ikinci performansını sergiliyor. 11. hafta maçında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK’ye 1-0 yenilerek ligdeki 5. mağlubiyetini almış oldu.

TARİHİ PERFORMANS VE HEDEFLER

MKE Ankaragücü, 114 yıllık geçmişinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Daha önce bu ligde yer aldığı 7 sezonun 5’inde Türkiye’nin en üst ligine yükselmeyi başarmış olan sarı-lacivertliler, bu sezon da “mutlak şampiyonluk” hedefiyle başladılar.