MKE’de Casusluk: Hangi Bilgileri Kim Çaldı?

İSMET SAYHAN’IN TUTUKLANMASI VE GÖZALTILAR

MKEK eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olarak Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de gözaltına alındı ve şirketlere kayyum atandı. Sayhan ve diğer şüphelilerin girişimleri, devletin kritik birimlerine yönelik teknoloji casusluğu alanında önemli bilgiler içeriyor. Sanıklar, teknik verilerin yanı sıra, kritik tesislerde görevli deneyimli çalışanları transfer etmek için çaba göstermiş. Savcılık soruşturması, Sayhan’ın ve kayyum yönetimine geçen Assan şirketinin yöneticilerinin gizli bilgileri cep telefonunda bulundurduğunu ve birbirlerine gönderdiğini ortaya çıkardı.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Sayhan’ın tutuklanmasına rağmen, soruşturmanın geçmişinin daha eskiye dayanıyor. MKEK, soruşturmanın kamuoyuna yansımasından önce, Assan ve İsmet Sayhan’ın adının yer aldığı “TSK’nın top mermisi tedarikine dair planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili bir hukuki sürecin başlatıldığını önceden açıkladı. Bu durumu kişisel olarak bir suç örgütü kapsamında değerlendiren Sayhan’ın bağlantılı olduğu suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden bazıları tutuklanırken, birkaç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADENİN DETAYLARI

İsmet Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla tutuklandı. Geçmişte avukatlık yaptığı ve Cem Sefa takma ismini kullandığını ifade eden Sayhan, aylık gelirinin 500 ile 600 bin lira arasında olduğunu belirtti. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile tanışıklığını, “2019 yılından bu yana tanırım” sözleriyle açıkladı. Yılmaz ile aralarında ticari ilişki olmadığını belirtiyor. Ancak Yılmaz’a ait telefon incelemesi, Sayhan ile aralarındaki iletişimi ortaya çıkardı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN TEHDİDİ

Sayhan, İBB soruşturmalarında öne çıkan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili tehdit iddialarını da yanıtladı. İfadesinde, “Benim yaşam alanıma terstir” dedi. Savcılara, Aktaş hakkındaki suçlamaların kendisiyle bir bağlantısının olmadığını söyledi.

KRİTİK PERSONELLERİN TRANSFERİ

Savcılık, Sayhan’a MKEK’deki görev süresi boyunca kimlerle ihale bilgileri paylaştığını ve kritik personelin başka şirketlere transfer edilmesiyle ilgisini sordu. Sayhan, bu konulara genel yanıtlar vererek geçiştirdi. Sayhan’ın tutuklanmasının ardından Assan isimli şirkete kayyum atandı, yöneticileri gözaltına alındı. Sayhan, Assan’a profesyonel destek sağladığını ifade etti.

GİZLİ BİLGİLERİN TELEFONDAN İLETİLMESİ

Sayhan, kayyum atanan Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile görüştüğünü belirtiyor. Ancak savcılar, aralarındaki ilişkinin daha derin olduğu tahmin ediliyor. Sayhan, gizli bilgileri telefondan ilettiğini iddia eden savcıların bulgularını reddetti. Sayhan, “Benim gönderdiğim herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” diyerek bu konuda belirsizlik yaşadığını belirtti.