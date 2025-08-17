Mobilde MMORPG Deneyimi Başladı!

KAPSAMLI REKABET DÜNYASI

Kingdom: Flames of War, oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak sınırsız bir rekabet ortamının içine çekiyor. Fantastik bir evrende; zorlu PvP mücadeleleri, amansız boss savaşları, detaylı dizayn edilmiş zindanlar, eşsiz ticaret sistemi, karakter dönüşümleri, kapsamlı eşyaların geliştirilmesi ve yoldaş olacak petlerle dolu tam anlamıyla bir MMORPG deneyimi sunuyor. Tüm bu zengin içerik şimdi mobil platformlarda, cebinize sığıyor. Tek bir dünya, herkesin hikâyesi. Ve bu rekabet şimdi başlıyor.

DÖNÜŞÜM İLE GÜÇLENME

Oyuncular; Savaşçı, Okçu, Suikastçı, Büyücü ve Lensiyer sınıflarından kendilerine en uygun olanını seçerek dövüş stillerini belirleyebiliyor. Oluşturdukları karakterleri geliştirmek ve dönüştürmek suretiyle güçlerine güç katabiliyorlar. Her dönüşüm, karakterinizin görünümünü değiştirirken, savaş becerilerini de geliştirerek oyunculara stratejik derinlik sunuyor. Derin karakter dönüşüm sistemi mobil platformda benzersiz bir MMORPG deneyimi sunuyor.

KÜRESEL TOPLULUK, DİLLERİNİZDE

Kingdom: Flames of War, çok dilli desteği ile oyuncular arasında sınırları aşan bir topluluk oluşturuyor. Oyun; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere toplamda beş farklı dilde yayınlanacak. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte aynı dünyada savaşacak ve kendi hikâyenizi evrensel bir platform üzerinde yazacaksınız.

ÖN KAYIT AVANTAJLARI

26.000 TL değerinde avantaj paketleri ücretsiz! 27 Ağustos tarihine kadar Kingdom FoW resmi web sitesinden veya mobil platformlardan ön kayıt yaptıran tüm oyuncular, toplam değeri 26.000 Türk Lirasını aşan büyük bir avantaj paketinin sahibi olacak.

Ön Kayıt Linki: https://abr.ge/8qs8m1

Tanıtım Videosu Linki: https://www.youtube.com/watch?v=0H2wj-iaoZ0

Avantaj paketleri aşağıdakileri içeriyor:

– Karakterinizi güçlendiren dönüşüm kartları

– Savaşlara hızlı bir başlangıç için ekipman seti

– Ekonomik avantaj sunan 5 milyon altın

– Gelişiminizi hızlandıracak destek kağıtları

– Maceranızda sizi izleyen bir pet

– Stratejik destek sağlayan rün bonusları

Kingdom: Flames of War’da güçlü bir başlangıç artık sadece bir şans değil, aynı zamanda bir avantaj! Bugün ön kayıt olun ve oyuna hem kozmetik hem de stratejik avantajlarla başlayın. Yeni dünyanın en gözde savaşçısı siz olun!