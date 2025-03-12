Mobilya Çadırındaki Yangın Korkuttu

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Yangın, İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak’taki bir alışveriş merkezinin bahçesindeki mobilya satışı yapan çadırda meydana geldi. İddialara göre, bozuk olan klimayı onarmak amacıyla çadıra gelen teknik servis, şalteri kaldırdığı sırada klima ünitesinin aniden alev alması sonucunda yangın başladı.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Alevler kısa bir süre içerisinde tüm çadırı sararak büyüdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına, polis ekipleri de TOMA ile destek vererek söndürme çalışmalarında yer aldı.

HASAR VE YANGINDAN ETKİLENENLER

Yangın sonucunda çadır ve içindeki mobilyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden çıkarılan ve itfaiye ekiplerince polis gözetiminde açılan çelik kasanın içerisinde bulunan eşyaların da yandığı saptandı.