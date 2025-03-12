Gündem

Mobilya Çadırındaki Yangın Korkuttu

mobilya-cadirindaki-yangin-korkuttu

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Yangın, İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak’taki bir alışveriş merkezinin bahçesindeki mobilya satışı yapan çadırda meydana geldi. İddialara göre, bozuk olan klimayı onarmak amacıyla çadıra gelen teknik servis, şalteri kaldırdığı sırada klima ünitesinin aniden alev alması sonucunda yangın başladı.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Alevler kısa bir süre içerisinde tüm çadırı sararak büyüdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına, polis ekipleri de TOMA ile destek vererek söndürme çalışmalarında yer aldı.

HASAR VE YANGINDAN ETKİLENENLER

Yangın sonucunda çadır ve içindeki mobilyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden çıkarılan ve itfaiye ekiplerince polis gözetiminde açılan çelik kasanın içerisinde bulunan eşyaların da yandığı saptandı.

ÖNEMLİ

Flaş

A Milli Hentbol Takımı İsviçre’ye Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Diyarbakır'da İsviçre'ye 38-34 yenilerek gruptaki şansını kaybetti.
Gündem

Silahlı Saldırganlar Kahvehaneyi Kana Buladı

İzmir'de husumetlileri tarafından vurulan 43 yaşındaki adam hastanede yaşamını yitirdi. Şüphelilerin, hedef aldıkları kişilere polise ihbar ettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.