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Spor

Modric’ten Arda Ve Kenan’a Övgü

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ERSAN KAYA’NIN HEDİYESİ

Ersan Kaya, Madrid ziyaretinde Luka Modric ile buluşarak ona ve Arda Güler’e yaptığı resimleri hediye etti. Real Madrid’in efsanelerinden biri olan Luka Modric ile gerçekleştirdiği bu özel buluşmada, sohbet doğal olarak genç yetenekler Arda Güler ve Kenan Yıldız üzerine yoğunlaştı.

GELECEK PARLAK

Kaya, yaptığı değerlendirmede “Arda ve Kenan’ın geleceği parlak” şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleriyle genç oyuncuların kariyer yollarında büyük başarılar elde edebileceğine olan inancını dile getirdi.

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