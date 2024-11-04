“Moldova’da Seçim Sonuçları Açıklandı”

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURU

Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu en fazla oyu alarak ikinci dönemine başladı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, bu son seçimde Cumhurbaşkanı Sandu’nun görev süresinin sona ermesinin ardından düzenlenen ikinci turda katılım oranı yüzde 54,30 seviyesinde gerçekleşti.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo’nun rekabet ettiği seçimde oyların yüzde 99,68’i sayıldı. Bu sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Maya Sandu, güçlü bir destekle yeniden göreve gelmiş oldu.