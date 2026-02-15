Moloz Dökerek 50 Bin TL Ceza Aldı

Edinilen bilgilere göre, Turgutreis Zeyyad Mandalinci Caddesi’ne üç tekerlekli motosikletle gelen bir kişi, çöp konteynerlerinin arkasındaki arazide durakladı. Motosikletten inen şüpheli, kasadaki torbaları dolu bir şekilde alarak araziye boşalttı. Daha sonra motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aynı alana geri dönen şüpheli, ikinci kez atık ve moloz dökerek bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı, şahsı tespit etmek için çalışmalar başlattı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TESPİT

Olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, E.B. isimli şahsın diğer kullanıcılarla girdiği tartışmalar ve tehdit içerikli mesajlar tespit etti. Şahsın kimliği ve adresi belirlenerek, gözaltına alındı. Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürülen E.B.’ye, 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden diğer kullanıcıları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında adli soruşturma başlatıldı.

