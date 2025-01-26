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Spor

Monte Carlo Rallisi’ni Ogier Kazandı

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SEZONUN İLK YARIŞI MONTE CARLO’DA GERÇEKLEŞTİ

Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2025 sezonunun başlangıcı, Monte Carlo Rallisi ile gerçekleşti. Toyota Gazoo takımının başarılı pilotu Sebastien Ogier, bu önemli yarışta zafer elde etti. Monako’daki 18 etaplık mücadeleyi 3 saat 19 dakika 6.1 saniye içinde tamamlayan Ogier, sezonun ilk yarışından galip ayrılmayı başardı.

OGIER’IN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR

Ogier, Monte Carlo Rallisi’nde ulaştığı bu galibiyetle birlikte toplamda 10. kez bu yarışın kazananı oldu. Ayrıca, WRC kariyerinde 62. etap galibiyetini elde etmiş oldu. Bu önemli başarı, Ogier’ın ralli dünyasındaki etkileyici performansını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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