“Montella’dan İspanya Analizi”

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak olan bu önemli mücadele, saat 21.45’te başlayacak. A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

İSPANYA’NIN GÜCÜ

İspanya’nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal hakkında konuşan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor” sözleriyle rakibin gücünü vurguladı. İspanyol ekibi hakkında daha fazla bilgi veren Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” diyerek takımının gücünü ifade etti.

OYNAYABİLECEK OYUNCULAR

Dani Carvajal ve Rodri’nin sakatlıktan döndüğünü belirten İtalyan hoca, “Sakatlıktan sonra sahalara dönen bir futbolcunun olması sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor” dedi. Bu oyuncuların geri dönmesinin rakip için bir dezavantaj oluşturabileceğini belirtmiş oldu.

YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ

Genç futbolcu Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Montella, “Arda Güler çok büyük bir yetenek, çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar” ifadesini kullandı. Arda’nın Real Madrid’deki durumuna da değinerek, Xabi Alonso’nun farklı görevler verdiğini belirtti.

HEDEFİMİZ KAZANMAK

Açıklamalara devam eden Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz” dedi. “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna da espriyle cevap vererek, puan alacakları garanti ise oynaması gereken taktiği uygulayabileceğini belirtti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ

Kerem Aktürkoğlu’nun milli takımda gösterdiği başarıdan bahseden Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor” dedi. Orkun Kökçü’nün durumu hakkında ise bilgi vererek, “Orkun oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

BÜTÜN DÜŞÜNCELERE SAYGI

Adil Demirbağ’ın kadroya alınmamasıyla ilgili çıkan tepkilere değinen Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Bunlar beni etkilemiyor” sözlerini sarf etti. Ayrıca, futbol dünyasındaki gelişmeleri sürekli takip ettiğini belirterek, “Telefonum ve kapım herkese açık” ifadesinde bulundu.

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartı hakkında da konuşan Montella, “Bu durum çok üzücüydü. Onun gibi bir oyuncuyu oynatamayacak olmamız bizi üzüyor” dedi. Barış Alper’in takımda olmaması konusunda duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

KENDİSİ İÇİN GURUR

Türk vatandaşı olması hakkında gelen sorulara Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur” diyerek duygularını aktardı. Ülke sporuna duyduğu saygıyı ifade eden hocası, voleybol ve basketboldaki başarıları da örnek göstererek, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor” dedi. Montella, yarınki maçta da benzer bir gurur yaşamak istediğini dile getirdi.