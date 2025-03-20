Montella: Mutluyuz, Ama Rövanş Bitmedi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN BAŞARILI MAÇI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nun ilk mücadelesinde Macaristan’ı evinde 3-1 yenme başarısı gösterdi. Maç sonrası takım teknik direktörü Vincenzo Montella, duygu ve düşüncelerini medya ile paylaştı.

MAÇIN SEVİYESİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Montella, açıklamalarına şu sözlerle başladı: “Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi.” Takımın maça harika bir başlangıç yaptığını belirten Montella, “Golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik” dedi. İlk yarıda gösterilen performansın mükemmel olduğunu ifade eden Montella, “İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki yeni futbolcu, Deniz Gül ve Can Uzun, ilk defa forma giydi. Genç oyuncularımız da harika bir performans sergiliyor” diye ekledi.

TAKIMIN POTANSİYELİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Montella, takımının genel potansiyelini vurgulayarak, “Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda şans buldu. Çok büyük bir yeteneğe sahip” şeklinde konuştu. Oğuz Aydın’ın iki golde katkısı olduğu için performansından memnun olduğunu belirten Montella, dengeli olmaları gerektiğini vurguladı.

DENİZ GÜL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Genç forvet Deniz Gül ile ilgili olarak Montella, “Taze, genç bir yetenek. Daha fazla oynama zamanı gelecektir. Fiziği gayet iyi, onu kullanmayı öğrenmesi lazım” dedi.

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

İtalyan teknik adam, Arda Güler’in rövanş maçında oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, “Karar vermek için daha birkaç gün var. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız” yanıtını verdi.

MAÇIN FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ

Montella, basın toplantısında “Müthiş bir fiziksel savaş vardı. Macaristan’ın yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. Rövanşa konsantre olmalıyız” açıklamasında bulundu. Ayrıca genç futbolcular Can Uzun ve Deniz Gül’ün ilk resmi maçında gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

PANKART VE RUHUN ÖNEMİ

“Sahada asılı bir pankart beni mutlu etti: ‘Milli takım, her şeyin en üstüdür.’ Bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor” diyen Montella, maçta daha bitirici bir görüntü sergilediklerini ve ikinci yarıda iki gol attıklarını belirtti.

SEÇİM KARARLARINDAKİ YAKLAŞIM

Hangi oyuncunun forma giyeceğine karar verirken, “Çok basit bir şekilde ihtiyaçlara göre seçim yapıyorum. Milli takımda süremiz az, bu nedenle formaya bakmadan seçiyorum. Milli takım her şeyden üstündür” dedi.

REKABETİ ARTTIRMA HEDEFİ

Vincenzo Montella, takımın hedeflerinin rekabeti artırmak olduğunu belirtti. “Gençlerimiz gelişmeye devam ediyor. Performansları ve yetenekleri gelecek için umut veriyor” ifadesini kullandı.

KAAN AYHAN’IN DURUMU

Kaan Ayhan’ın kontrollerinin yapılacağını ve Barış Alper’in ilk yarıda zorunlu bir değişiklikle oyundan çıktığını aktaran Montella, “Bu maçın gereği buydu ama bu kadar fedakar bir futbolcuyu çıkarmak zorunda kalmak üzücü” şeklinde konuştu.

RÖVANŞA KONSANTRE OLUNMALI

Montella, “Tek düşüncem pazar günkü rövanş maçı. Rakibimizin yüksek seviyede bir takım olduğunu gördük ve çok ufak bir avantaj elde ettik” dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFLERİ

“Bir maç daha kazanmamız lazım. En iyi şekilde hazırlanacağız. Avrupa Şampiyonası itibariyle bu seviyedeki takımlarla oynamak alışkanlık haline gelmeye başladı. Gelecekle ilgili ise ne olacağını bilmiyorum ama bu seviyeye en hızlı şekilde alışmalıyız” açıklamasında bulundu.

DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Montella, Macaristan karşısında neler yapılması gerektiğini bildiklerini fakat ikinci maçta düzeltmeleri gereken bazı şeylerin bulunacağını dile getirerek, “Buna yoğunlaşarak en iyi performansı ortaya koyacağız” dedi.