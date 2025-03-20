Montella: Rövanşa Tam Konsantreyiz

A MİLLİ TAKIM’DAN ZAFER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk maçında sahasında Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Maç sonrasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İYİ BAŞLANGIÇ VE DEVAM EDEN HEDEF

Montella, “Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi. Çok iyi başladık oyuna. Golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi” diyerek, genç futbolcuların performanslarına da vurgu yaptı. “İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı; Deniz Gül ve Can Uzun. Kenan da 2005’li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor.”

POTANSİYELİ YÜKSEK FUTBOLCULAR

Montella, takımın potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. “Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var. Dengeli olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

DENİZ GÜL’ÜN GELİŞİMİ

Genç forvet Deniz Gül hakkında yorum yapan Montella, “Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu kullanmayı öğrenmesi gerekiyor” dedi.

ARDA GÜLER İÇİN KARAR SÜRECİ

“Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı?” sorusuna yanıt veren Montella, “Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

YÜKSEK SEVİYELİ MÜCADELE

Montella, sahada yüksek seviyeli bir mücadele olduğunu belirtti. “Müthiş bir savaş vardı sahada. Macaristan’ın ne kadar yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. O yüzden rövanşa konsantre olmalıyız” dedi.

GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Montella, ilk resmi maçını oynayan genç oyunculara da selam gönderdi. “Oğuz Aydın’ın da ilk resmi maçında performansı beni çok memnun etti. O yüzden hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

PANKARTTAN ALINTI

Takımın önceliği konusunda bir pankartın kendisini mutlu ettiğini aktaran Montella, “‘Milli takım, her şeyin en üstüdür’ şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor” dedi.

DAHA BİTİRİCİ PERFORMANS

Montella, daha bitirici bir oyun sergilediklerini belirtti. “Diğer maçlara göre daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da bir gol attık ve pozisyonlarımız vardı. Genele bakınca daha bitirici bir görüntümüz vardı” şeklinde konuştu.

SEÇİM YAPMAKTAKİ YAKLAŞIMI

Seçim yapma kriterlerini açıklayan Montella, “Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum” dedi.

REKABETİ YÜKSELTME HEDEFİ

Montella, “Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Gençlerimiz gelecek vaat ediyor. Gelişmelerini sıkı takip ediyoruz. Umut ederek bu seçimleri yapıyoruz” dedi.

KAAN AYHAN’IN DURUMU

Ayrıca, Kaan Ayhan’ın kontrollerinin yapılacağını duyuran Montella, “Barış Alper, ilk yarıda darbe aldı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık” diye belirtti.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

Tek düşüncesinin pazar günkü rövanş maçı olduğunu vurgulayan Montella, “Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük” dedi.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Montella, Avrupa Şampiyonası sürecinde şampiyonluk için mücadele etmek istediklerini ifade etti. “Kazanmamız gereken bir maç daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

DÜZENLEMELER ÜZERİNDE DURUM

Son olarak, “Daha iyi tanımaya başlıyorsunuz rakipleri ve gerekli çalışmaları ona göre yapıyorsunuz” diye belirten Montella, ikinci maçta düzeltmeleri gereken şeylere yoğunlaşacaklarını ifade etti.