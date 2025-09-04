Montella Türk Vatandaşı Olacak

Gündem

HACIOSMANOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın Türkiye’ye olan bağlılığını öne çıkararak, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

MONTELLA’DAN TÜRKÇE AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella, son günlerde Türk vatandaşlığına olumlu baktığını ifade etmiş, “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” demişti.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü üstlenen Montella, bu görevde bugüne kadar 24 karşılaşmaya çıkmış, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalaması tutturmayı başaran Montella, Gürcistan’a karşı aldığı galibiyetle elemelerdeki ilk sınavından başarıyla geçti.

