Moody’s ABD’nin Kredi Notunu Düşürdü!

MOODY’S ABD’NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin kredi notunu ‘Aaa’dan ‘Aa1’e bir kademe düşürdü. Kuruluş, bu kararın gerekçesini “benzer şekilde derecelendirilen ülkelere göre önemli ölçüde daha yüksek” artan borç ve faiz yükü olarak belirledi.

YETKİLİLERDEN ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Moody’s, yaptığı açıklamada, “Birbirini izleyen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık mali açıkların ve artan faiz maliyetlerinin eğilimini tersine çevirmek için önlemler konusunda anlaşamadı” ifadelerini kullandı. Bu durum, ABD’nin mali sağlığı üzerinde önemli bir etki yaratabiliyor.