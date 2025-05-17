Moody’s, ABD’nin Kredi Notunu Düşürdü!

MOODY’S ABD’NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin kredi notunu ‘Aaa’dan ‘Aa1’e bir kademe düşürüyor. CNBC-E’nin aktardığına göre, Moody’s, bu kararın nedenini ‘benzer şekilde derecelendirilen ülkelere göre önemli ölçüde daha yüksek’ artan borç ve faiz yükü olarak gösteriyor.

YÖNETİMLER ARASINDA ANLAŞMA YOK

Moody’s, açıklamasında “Birbirini izleyen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık mali açıkların ve artan faiz maliyetlerinin eğilimini tersine çevirmek için önlemler konusunda anlaşamadı” diyor. Bu durum, ülkenin mali sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve kredi notu üzerinde baskı yaratıyor.