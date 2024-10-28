“Morales’e Yönelik Suikast Tehdidi”

SUİKAST GİRİŞİMİ OLAYI

Bolivya’nın eski lideri Evo Morales’e yönelik bir suikast girişimi gerçekleşti. Morales, bir röportaj için yola çıktığı esnada silahlı şahısların saldırısına uğradı. Bu saldırıda, eski başkanın arabasına çok sayıda kurşun atıldı ve aracı kullanan şoför yaralandı. Morales, bu durumu hükümetin kendisini öldürmeye çalışması olarak yorumladı ve söz konusu olayın ülkede siyasi bir krize yol açma riski taşıdığını dile getirdi.

ARABASINDAKİ KURŞUN DELİKLERİ

Morales, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Geldiğim arabada 14 kurşun deliği var.” diye belirtti. İddialarına göre, kendisine ait iki araç, yolda durarak ateş açtı ve bir kurşun başına çok yakın bir noktadan geçerek teğet geçti. Ayrıca, Morales sosyal medya paylaşımında, “Bolivya Devleti’nin seçkin ajanları bugün hayatıma son vermeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Morales’in sözcüsü, eski başkanın bir basın toplantısı yaparak “Hükümetin Evo Morales’e yönelik suikast girişiminde fail olarak yer aldığına dair deliller sunacağını” açıkladı. Diğer yandan, Bolivya Güvenlik Bakan Yardımcısı Roberto Rios, gazetecilere, polis tarafından Morales’e karşı herhangi bir operasyon düzenlenmediğini belirtti.

MORALES’İN GÖREV SÜRECİ VE ÜLKENİN DURUMU

Evo Morales, üç dönem boyunca başkanlık yaptıktan sonra, tartışmalı bir seçimin ardından 2019 yılında istifa etmek zorunda kaldı. Bu süreçten hemen sonra, eski ekonomi bakanı Luis Arce, bir sonraki yıl başkan olarak seçildi. Bolivya, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler öncesinde azalan doğal gaz üretimi, tükenen döviz rezervleri ve artan enflasyon sorunları ile yüzleşiyor. Bu durum, iktidar partisi üzerinde baskıları arttırıyor ve ülkede giderek karmaşık bir siyasi ortam oluşturuyor.