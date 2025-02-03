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Spor

Morata: Başarı İçin Sabırsızlanıyorum

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ALVARO MORATA’NIN GALATASARAY’A TRANSFERİ VE HEDEFLERİ

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımın amaçlarına ulaşmasında destek olmak için büyük bir sabırsızlık taşıyor. İspanyol golcü, Galatasaray tarafından 1 yıllığına kiralanarak kadroya dahil edildi ve kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLA BULUŞMA HEYECANI

32 yaşındaki futbolcu, taraftarların kendisini karşılama şeklinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi paylaşırken, “Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını izlemiştim. Ben de bunu görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Morata, Galatasaray formasını giydikten sonra taraftarlarını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi.

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