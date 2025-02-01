Morata Galatasaray’a Transfer Olmak Üzere

GALATASARAY’IN YILDIZ TRANSFERİ

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek amacıyla dünya çapında tanınan bir yıldız ile anlaşma aşamasına geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata’nın transferinde önemli bir mesafe kat etti ve bu transfer için imza aşamasına ulaştı. Daha önce Milan ile anlaşmaya varan yönetim, şimdi de oyuncunun tarafını ikna etmeyi başardı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, Morata’yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Yüzde 8 milyon euro’luk satın alma opsiyonu içeren anlaşma ile bu transfer resmiyet kazanmış oldu. 32 yaşındaki İspanyol oyuncunun, kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Morata, daha önce Milan formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi büyük kulüplerin formasını giymiş olan Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis bedeli ödendi.