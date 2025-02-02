Morata İstanbul’da: İlk Açıklamalarını Yaptı

GALATASARAY MORATA İLE ANLAŞTI

Galatasaray, hücum hattını Alvaro Morata ile güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, Milan forması giyen Morata’nın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

İTALYA’DAKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A’daki Milan takımında bu sezon Alvaro Morata, 25 maçta sahada yer aldı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle dikkat çekti. İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid’den Milan’a transfer olmuştu.

Futbol kariyerine Real Madrid’in altyapısında başlayan Alvaro Morata, 2014 yılında Juventus’a transfer oldu. Ardından bir kez daha Real Madrid forması giyen Morata, Chelsea ve Atletico Madrid takımlarında da mücadele etti.

İSTANBUL GÖRÜRDÜ

Galatasaray, devre arasındaki ikinci transfer olarak Alvaro Morata’yı renklerine kattı. Morata, İstanbul’a geldiğinde havaalanında, “Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen’le iş birliği yaparak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.” dedi.