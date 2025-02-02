Morata’nın Transfer Şartları Açıklandı

GALATASARAY’IN MORATA TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMALARI

Galatasaray Kulübü, Alvaro Morata’nın transferiyle ilgili detayları dün aktardı. Yapılan açıklamada, transferin 2025-2026 sezonu ikinci yarısına kadar süreceği ve Morata için toplamda 6 milyon euro ödenecek.

MORATA’YA VE MİLAN’A ÖDENECEK BEDELLER

Açıklamalara göre, “Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.” Ayrıca, Morata’ya 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon euro ve 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon euro garanti ücret verilecektir. AC Milan’a toplam 6 milyon euro bedel ödenecek.

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONLARI

Kulüp, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bir bildirimde bulunması halinde, Morata’nın kesin transferini 8 milyon euro karşılığında gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacak. Bu bedel 6 taksit halinde ödenecek. Eğer Galatasaray, bu opsiyonu kullanmazsa, kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma seçeneği mevcut. Kiralama uzatılırsa, Morata’ya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret verilecek. Bunun yanı sıra, kulüp 10 Haziran 2026’ya kadar 9 milyon euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacak.

TRANSFER BEDELLERİ GÜNDEME GELİYOR

Bu durumda Morata’nın transferiyle ilgili olarak, futbolcuya verilecek garanti ücretler de belli oldu. Satın alma opsiyonu kullanılırsa, 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro ve 2027-2028 sezonu için de 6 milyon euro ödenecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.