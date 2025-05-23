Morgan Stanley: TCMB Haziran’da Faiz İndirebilir

MORGAN STANLEY EKONOMİSTLERİNDEN BEKLENTİLER

Enflasyon raporu sunumunun ardından bir değerlendirme yapan Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Bankalararası faizdeki gevşeme ve dünkü iletişimin Haziran ayındaki PPK toplantısının bir değişiklik yapılabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Raporda, ABD dolarına yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle TCMB’nin faizleri daha erken indirebileceği öngörülüyor. Mayıs enflasyon verisinin olumlu gelmesi ve KGF paketinin sınırlı boyutta kalması durumunda, ilk indirim beklentilerinin Temmuz’dan Haziran’a çekilebileceği vurgulandı.

TCMB’DEN SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yıllık enflasyon beklentileri Mayıs ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalma gösterirken, hane halkı için yükseliş kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 “Sektörel Enflasyon Beklentileri”ni yayımladı. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1’e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41’e düşerken, hane halkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9’a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı ise geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 oldu.