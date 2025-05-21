Moskova’da İHA’lar Uçuşları Durdurdu

İHA SALDIRILARI NEDENİYLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bazı havalimanlarında, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sebebiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildiriliyor. Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan resmi açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarının bu saldırılardan etkilendiği belirtildi.

UÇAK DÜŞÜRME AÇIKLAMALARI YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna’ya ait 39 İHA’nın etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Ayrıca Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki saldırılarda 3 İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu. Bunun yanında, Rus basınında yer alan bilgilere göre, Lipetsk ve Tula bölgelerinde de İHA saldırıları yüzünden mobil internet hizmetinin kesildiği bildiriliyor.

KREMLİN: SÜREÇ GİZLİ YÜRÜYOR

Kremlin, Ukrayna ile olası ateşkes konusuna dair açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, potansiyel bir barış anlaşmasına yönelik çalışmaların gizli olarak sürdüğünü aktardı ve “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor” şeklinde ifadelerde bulundu. ABD ile 9 tutuklu ile karşılıklı takas yapılması üzerinde de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Peskov, “İlgili temaslar, elbette ilgili kurumlar arasında yürütülüyor. Sürece dair bir takvim mevcut değil” dedi.