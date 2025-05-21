Moskova’da Uçuşlar İHA Sebebiyle Durduruldu

MOSKOVA’DA UÇUŞLAR DURDU

Rusya’nın başkenti Moskova’da bazı havalimanlarındaki uçuşlar, insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle durdurulmuş durumda. Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) gelen yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarının bu saldırılardan etkilendiği ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait 39 İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise şehirdeki saldırıda bulunan 3 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA SALDIRILARI NEDENİYLE İNTERNET KAPATILDI

Diğer yandan Rus basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde yaşanan İHA saldırıları dolayısıyla mobil internetin kapatıldığı bildiriliyor. Saldırılar, bölgedeki iletişimi olumsuz etkilemiş durumda.

KREMLİN ATEŞKES SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin, bugün Ukrayna ile olası bir ateşkes meselesine dair açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, olası bir barış anlaşmasına yönelik çalışmaların gizli bir biçimde yürütüldüğünü vurgulayarak, “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor” diye aktardı. Peskov ayrıca, ABD ile 9’a karşılık 9 tutuklu takası konusunda çalışmaların sürdüğünü, ilgili temasların gerekli kurumlar arasında yapıldığını belirtirken, sürece dair bir takvim bulunmadığını söyledi.