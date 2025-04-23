Gündem

Motorin Fiyatı Artış Gösterdi

motorin-fiyati-artis-gosterdi

Küresel enerji piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Bu kapsamda, motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geliyor. Yeni fiyatların 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda akaryakıt fiyatları şu şekilde oluşuyor:
Benzin: 45.16 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG: 27.39 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise fiyatlar şöyle:
Benzin: 45.01 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.79 TL/LT

ANKARA FİYATLARI

Ankara’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
Benzin: 45.77 TL/LT
Motorin: 46.17 TL/LT
LPG: 27.29 TL/LT

İZMİR FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları ise aşağıdaki gibidir:
Benzin: 46.13 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.24 TL/LT

ÖNEMLİ

Flaş

Dünya Liderleri Vatikan’da Toplanacak

Papa Francis’in cenaze töreni, 26 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenecek. Etkinliğe dünya genelinden birçok liderin ve kalabalık bir katılımcının katılması öngörülüyor.
Flaş

Fenerbahçe’de 2 Başkan Adayı Var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 26 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı duyurular, kulislerdeki başkan adaylarıyla ilgili tartışmaları artırmış durumda.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.