Motorin Fiyatı Artış Gösterdi

Küresel enerji piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Bu kapsamda, motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geliyor. Yeni fiyatların 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda akaryakıt fiyatları şu şekilde oluşuyor:

Benzin: 45.16 TL/LT

Motorin: 45.36 TL/LT

LPG: 27.39 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise fiyatlar şöyle:

Benzin: 45.01 TL/LT

Motorin: 45.24 TL/LT

LPG: 26.79 TL/LT

ANKARA FİYATLARI

Ankara’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin: 45.77 TL/LT

Motorin: 46.17 TL/LT

LPG: 27.29 TL/LT

İZMİR FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

Benzin: 46.13 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.24 TL/LT