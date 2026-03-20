Motorin Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: Yeni Rakamlar Açıklandı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellenmiş durumda. Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar, bu fiyatların artışında belirleyici bir etken haline geliyor. Petrol fiyatlarındaki bu artışın, pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına 5,18 lira zam yapıldığı belirtildi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 71,10 lira olarak belirlenirken, Ankara’da 72,22 lira, İzmir’de 72,50 lira, Adana’da 73,06 lira, Doğu illerinde ise 73,90 liraya ulaştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası) için benzin litre fiyatı 62,00 TL, motorin litre fiyatı 71,10 TL ve LPG litre fiyatı 30,49 TL olarak kayda geçti. Ankara’da benzin litre fiyatı 62,97 TL, motorin litre fiyatı 72,22 TL, LPG litre fiyatı ise 30,37 TL. İzmir’de benzin litre fiyatı 63,25 TL, motorin litre fiyatı 72,50 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.