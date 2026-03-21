Motorin ve Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine yapılan 5 lira 18 kuruşluk zammın ardından yeni bir artışın daha gündeme geleceği öngörülüyor. Ham petrol ve uluslararası ürün fiyatlarının yükselişi sebebiyle, motorin fiyatlarına 6 liranın üzerinde bir ekleme yapılması bekleniyor. Ayrıca, motorin grubundaki eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle planlanan zam, direkt olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN FİYATINA DA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatları için ise 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor. Benzin grubundaki eşel mobil marjının devam etmesi nedeniyle, bu artışın yüzde 75’inin ÖTV ile karşılanacağı belirtiliyor. Böylelikle, 1,30 liralık maliyet artışının yalnızca 32 kuruşunun tüketiciye yansıyacağı ifade ediliyor.

MOTORİN FİYATI 75 TL’Yİ AŞACAK

21 Mart tarihinden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62.00 TL/LT, motorin 71.10 TL/LT, LPG ise 30.49 TL/LT’den işlem görüyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin fiyatı 61.86 TL/LT, motorin 70.96 TL/LT ve LPG 29.89 TL/LT olarak belirlenmiş durumda.