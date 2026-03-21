Motorin ve Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine yapılan 5 lira 18 kuruşluk zammın ardından yeni bir artışın daha gündeme geleceği öngörülüyor. Ham petrol ve uluslararası ürün fiyatlarının yükselişi sebebiyle, motorin fiyatlarına 6 liranın üzerinde bir ekleme yapılması bekleniyor. Ayrıca, motorin grubundaki eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle planlanan zam, direkt olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN FİYATINA DA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatları için ise 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor. Benzin grubundaki eşel mobil marjının devam etmesi nedeniyle, bu artışın yüzde 75’inin ÖTV ile karşılanacağı belirtiliyor. Böylelikle, 1,30 liralık maliyet artışının yalnızca 32 kuruşunun tüketiciye yansıyacağı ifade ediliyor.

MOTORİN FİYATI 75 TL’Yİ AŞACAK

21 Mart tarihinden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62.00 TL/LT, motorin 71.10 TL/LT, LPG ise 30.49 TL/LT’den işlem görüyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin fiyatı 61.86 TL/LT, motorin 70.96 TL/LT ve LPG 29.89 TL/LT olarak belirlenmiş durumda.

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan 36 İlaca Müjde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla diyabet ve hemofili gibi hastalıklar için 36 yeni ilacın geri ödeme listesinin eklendiğini açıkladı.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Ekonomi İçin Hayati Öneme Sahip

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 20 yaş üzeri 8 milyon hurda aracın trafiği olumsuz etkilediğini belirterek, hurda teşvikinin önemli bir nefes kaynağı olacağını ifade etti.
Gündem

Rojin Kabaiş’in Telefonu Çin’e Gönderilecek

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonu, daha önce İspanya'ya gönderilmişti. Telefon şimdi, veri kaybı riskine karşı Çin'e gönderilecek.
Gündem

Fenerbahçeli Yıldız Guendouzi Şampiyonluk İçin Umutlu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, şampiyonluk için son haftalarda umutlu olduklarını belirterek taraftan destek istedi ve maçları tek tek değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
Gündem

Ömer Çelik Nevruz Bayramı’nı Kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı için anlamlı bir mesaj yayımladı.