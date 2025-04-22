Motorine 98 Kuruş Zam Yapıldı

PETROL FİYATLARIDAKİ ARTIRMA

Petrol fiyatlarındaki yükselme, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Motorine, yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 45 lira 15 kuruş, Ankara’da 45 lira 75 kuruş ve İzmir’de 46 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ

Yapılan zamlar, motorin alımını etkileyen önemli bir faktör oluyor. Artan motorin fiyatları, özellikle ulaşım sektöründe maliyetleri artırıyor. Şehirler arası taşımacılık ve günlük ulaşım hizmetlerinde bu durum kendini gösteriyor.