Motorine Yeni Zam Yapıldı

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha değişiklik yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt maliyetlerini direkt etkiliyor ve bu durum, araç sahiplerini benzin ve motorin fiyatlarını sürekli takip etmeye yönlendiriyor. Bu seferki değişiklik, sürücüler için olumsuz bir haber getirdi.

MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren motorine litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam yapıldı. Bu durum, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdığını bir kez daha gösterdi.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI GÜNCELLENDİ

İstanbul’da motorinin litre fiyatı, ortalama 52 lira 21 kuruşken, şimdi 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Yeni fiyatlar, gece yarısı tabelalarda yerini aldı.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatları ise herhangi bir artış göstermedi. Örneğin İstanbul’da benzin 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 lira olarak satılmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kurunu takip ederek belirleniyor ve bu düzende belli bir fiyat değişimi ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.