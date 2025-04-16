Motosiklet Çarpıştı; 3 Yara Aldı

KAZA MEKANINDA YAŞANAN OLAY

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak’ta gerçekleşti. Ilıca Sokak üzerinde ilerleyen Erhan B. (16) idaresindeki 43 UZ 055 plakalı motosiklet, Sülün Sokak’tan gelen Sude D. (16) yönetimindeki 10 AHV 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 10 AHV 594 plakalı motosiklet, bir süre havada savrulup çevredeki çitlere çarptı.

AĞIR YARALI VE HAFİF YARALILAR

Bu çarpışma sonucunda Sude D. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan Elif G. (16) ve diğer motosikletin sürücüsü Erhan B. hafif yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.