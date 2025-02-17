Motosiklet Minibüsle Çarpıştı, Çift Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Mahmudiye Mahallesi’nde, Anafartalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Mustafa Y., 16 AIM 957 plakalı motosikletti ile seyrederken, yol kenarında bir süre bekledikten sonra caddeye çıkan 61 yaşındaki Alaattin Ö. yönetimindeki 16 BJL 78 plakalı minibüs ile çarpıştı.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Çarpmanın ardından motosiklet devrildi ve sürücü Mustafa Y. ile arkasındaki eşi Songül Y. yaralandı. Yaralı çift, olay yerine ulaşan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

POLİSİN İNCELEME ÇALIŞMALARI

Kaza ile ilgili olarak polis, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarında kayıt altına alınan görüntüleri incelemeye aldı. Olayın detayları belirlenmeye çalışılıyor.